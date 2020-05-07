На заводе LG Polymers в Южной Индии произошла утечка газа. Есть жертвы

Сегодня ночью на предприятии LG Polymers, расположенном недалеко от Вишакхапатнама в южном индийском штате Андхра-Прадеш, произошла утечка химического стирольного газа.

Об этом сообщает представитель местного правительства.

По озвученной им информации, более 120 человек из деревень в районе Вишакхапатнам были доставлены в больницы, по меньшей мере шестеро - погибли. Были полностью эвакуированы три деревни.

фото:twitter.com/GVMC_OFFICIAL

На снимках, опубликованных в Twitter местного правительства, видно, что на месте работают экстренные службы, в том числе сотрудники полиции, пожарные, машины скорой помощи.

фото:twitter.com/GVMC_OFFICIAL, перевод текста - автоматический

Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Chemical Ltd, владелец объекта, официальных комментариев пока не давал.