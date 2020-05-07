На заводе LG Polymers в Южной Индии произошла утечка газа. Есть жертвы

Сегодня ночью на предприятии LG Polymers, расположенном недалеко от Вишакхапатнама в южном индийском штате Андхра-Прадеш, произошла утечка химического стирольного газа.
Об этом сообщает представитель местного правительства.
По озвученной им информации, более 120 человек из деревень в районе Вишакхапатнам были доставлены в больницы, по меньшей мере шестеро - погибли. Были полностью эвакуированы три деревни.
фото:twitter.com/GVMC_OFFICIAL
На снимках, опубликованных в Twitter местного правительства, видно, что на месте работают экстренные службы, в том числе сотрудники полиции, пожарные, машины скорой помощи.
фото:twitter.com/GVMC_OFFICIAL, перевод текста - автоматический
Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Chemical Ltd, владелец объекта, официальных комментариев пока не давал.
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