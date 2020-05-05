В Москве задержали 25-летнего мужчину, который украл вещи и технику из квартиры собственной родственницы.
В полицию с заявлением обратилась 47-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что из ее квартиры на Садовой-Спасской улице пропали различная техника и личные вещи. Материальный ущерб составил 48 тысяч рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Каховка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний родственник потерпевшей. Установлено, что задержанный, имея доступ в квартиру заявительницы, тайно похитил ее имущество. Похищенное у злоумышленника изъято", — сообщили в пресс-службе Центрального административного округа ГУ МВД Москвы.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ведомстве.
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