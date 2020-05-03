Петербуржец напал на помогающего больной COVID-19 медика

В Санкт-Петербурге мужчина проявил внезапную агрессию к врачу и фельдшеру скорой помощи, которые приехали по вызову к женщине, зараженной коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на РЕН ТВ.

Как передает источник, мужчина повалил медика на пол, а потом разорвал его маску и защитный халат. Позже выяснилось, что нападавший был нетрезв. После инцидента врачи обратились в полицию, правоохранители устанавливают личность злоумышленника.