В Подмосковье мужчина надругался над могилой бывшей сожительницы

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что на кладбище рядом с деревней Архангельское, кто-то сжег венки и искусственные цветы на могиле ее сестры.

"Участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый — 47-летний местный житель, бывший сожитель умершей. Находящиеся на могиле венки и цветы мужчина поджег зажигалкой из чувства мести к родственникам умершей", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), — уточнили в ведомстве.

По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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