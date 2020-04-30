В Челябинске задержана группа автомошенников

Задержаны пять подозреваемых в автоподставах, которые лишили страховые компании пяти миллионов рублей.

По версии следствия, преступная группа имитировала автомобильные аварии. После чего оформлялись документы по факту ДТП и получались денежные выплаты по страховкам.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены 39 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ ("мошенничество в сфере страхования"), которые соединены в одно производство. По примерным оценкам, ущерб, причиненный страховым компаниям, может составлять пять миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В домах и квартирах, где жили подозреваемые, проведено в общей сложности 22 обыска.

Оперативники изъяли три автомобиля, принимавших участие в подставных ДТП, документы, мобильные телефоны, компьютеры, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела, уточнила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что жителя Мурманска будут судить за махинации с землей и квартирами в Краснодарском крае.