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Источник Правда.Ру

В Иркутске похитители возили мужчину в багажнике машины

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Иркутске в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что малознакомые ему люди затолкнули его в багажник машины, возят по городу и вымогают деньги.

Инцидент произошел утром в минувшее воскресенье.

Для поиска машины и освобождения похищенного мужчины ориентировку на автотранспорт передали всем городским патрульным нарядам.

Полицейским удалось установить место совершения преступления и район, где мог находиться потерпевший.

"В результате слаженного взаимодействия оперативных служб полиции и Росгвардии иномарку блокировали в переулке Восточный Ленинского района областного центра", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Задержанных четверых молодых людей в возрасте 20-24 лет доставили в отделение полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Челябинске очередной группы телефонных мошенников.

Темы иркутск полиция похищние
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