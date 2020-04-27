В Якутии задержали специалистов по краже металлолома

Преступники совершили двадцать краж металла на общую сумму почти полтора миллиона рублей.

В прошлом году по Якутску прокатилась волна краж металлолома. Неизвестные вывозили со строительных площадок металлические трубы, контейнеры и строительные вагоны.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлениям причастна одна группа лиц. В итоге сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин в возрасте 32 и 25 лет, ранее уже неоднократно судимых.

Как оказалось, к каждой краже злоумышленники тщательно готовились. Сначала выбирали предмет хищения, потом находили на него покупателя и только потом шли на дело.

Для транспортировки краденого нанимали ничего не подозревающих водителей грузовиков, которых находили по объявлениям.

"Всего на счету подозреваемых 7 эпизодов хищений, совершенных в составе организованной группы, и 13 эпизодов, совершенных вне группы. Все участники организованной группы установлены. Общий ущерб, причиненный владельцам похищенного имущества, составил 1 млн 440 тысяч рублей. Большая часть похищенного изъята и возвращена владельцам", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Татарстане будут судить мужчину по обвинению в убийстве бывшей жены и двоих детей.