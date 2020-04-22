В Калуге два полицейских начальника оказались участниками ОПГ

Больше двадцати жителей Калужской области и Чеченской Республики оказались участниками преступной группы, которая занималась отмыванием денег, мошенничеством и вымогательством. А прикрывали их в этом два руководителя уголовного розыска.

Задержание участников преступного сообщества в Калужской области

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления уголовного розыска УМВД по Калужской области Дмитрия Елистратова и бывшего начальника отделения уголовного розыска УМВД по Калуге Романа Арсенихина.

"По версии следствия, в 2014 году школьный друг Елистратова организовал преступное сообщество в составе 22 человек, среди которых лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов," — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кроме того, преступники не стеснялись параллельно заниматься вымогательством, хищениями и мошенничествами в крупном размере. Елистратов и Арсенихин, занимая высокие полицейские должности, делали так, что злоумышленником до поры все сходило с рук.

Всего, по данным следствия, за два года существования преступного сообщества злоумышленники заработали преступным путем около 44 миллионов рублей.

При поддержке УФСБ России по Калужской области все фигуранты были установлены. Материалы уголовного дела составили 819 томов, обвинительное заключение по делу составляет более 300 томов. Уголовное дело передано в суд.

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