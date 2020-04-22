Серпуховские "огородники" оборудовали теплицу для выращивания конопли

В Подмосковье задержаны двое мужчин, которых подозревают в незаконном производстве наркотиков.

Лабораторию по выращиванию марихуаны злоумышленники оборудовали в принадлежащем одному из них частном доме. В теплице поддерживалась нужная температура, растения выращивались не в земляных горшках, а с помощью систем гидропоники.

"При обыске жилища правоохранителями на втором этаже дома обнаружена комната, оборудованная ЛЭД лампами, вентилятором, таймером включения электричества, пластиковыми поддонами, наполненными водой, в которых установлены 28 горшков с растениями, имеющими корневую систему, листья и соцветия. Также обнаружены и изъяты полиэтиленовый пакет и отрезок ткани с веществом растительного происхождения, кофемолка, электронные весы", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что вещества растительного происхождения - это марихуана, а растения — конопля. И она, конечно же, не промышленных сортов, а именно та, что содержит наркотические вещества.

Возбуждено уголовное дело, фигурантов пока отпустили под подписку о невыезде.

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