Отобрал машину и деньги: в Москве задержали вымогателя

В Москве задержали 29-летнего приезжего, который вымогал у знакомого крупную сумму денег и отнял автомобиль.

В полицию с заявлением о вымогательстве обратился 42-летний житель столицы.

"Установлено, что на Саввинской набережной заявитель сел в автомобиль к знакомому. В салоне машины мужчина вместе сообщниками забрали у заявителя ключи и документы от его внедорожника. Затем они привезли потерпевшего в гараж по неизвестному адресу. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники потребовали передать им 2 миллиона 800 тысяч рублей якобы в счет оплаты долга", — сообщили в пресс-службе Центрального административного округа столицы.

У потерпевшего на карте оказалось только 24 тысячи рублей, которые он и перевел вымогателям, после чего нападавшие скрылись.

Позже полицейские задержали одного из подозреваемых — 29-летнего приезжего мужчину. Похищенный внедорожник нашли и изъяли в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, оперативники разыскивают соучастников нападения.

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