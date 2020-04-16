В Карелии потерялась самоизолировавшаяся семья

Полиция Карелии объявила в розыск семейную пару и их детей-подростков. Сообщается, что они не выходили на связь с 24-го марта.

В ходе поисковых операций обнаружилось, что члены семьи просто самоизолировались от коронавируса и все это время находились в своем доме. Отмечается, что ни один член семьи не выходил на контакт с друзьями и родными, полностью отключив все способы связи. Дверь также никто не открывал.