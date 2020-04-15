Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Ростовской области

В автомобиле, который инспекторы ДПС остановили на трассе М-4 "Дон", было обнаружено почти четыре килограмма наркотиков в ассортименте.

За рулем машины, которую сотрудники полиции остановили для обычной проверки, находился молодой человек 1992 года рождения. При общении с полицейскими мужчина заметно нервничал, по этой причине транспортное средство решено было досмотреть.

"Во время досмотра иномарки в багажнике стражи правопорядка обнаружили три пакета с порошкообразным веществом. Также в салоне автомобиля под задним сиденьем они нашли ещё пять пакетов. По результатам проведённого исследования установлено, что в пакетах находилось 2700 граммов метилэфедрона, 213 граммов кокаина и 980 граммов амфетамина", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Выяснилось также, что наркотики мужчина планировал продавать через "закладки" на территории Ростова-на-Дону и области.

Возбуждено уголовное дело, наркокурьеру грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сейчас полицейские выясняют, где мужчина приобрел такую партию наркотиков.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о статистике преступлений, которую обнародовали в МВД России. Согласно этим данным, киберпреступность в России с начала года выросла почти на 84%.