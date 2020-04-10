Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Китая о выдаче гражданина этой страны, которого на родине подозревают в махинациях на миллиарды долларов.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрен запрос Китайской Народной Республики о выдаче Бао Хундзюня (Bao Hongjun) для привлечения к уголовной ответственности по статье 225 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики", — сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Правоохранительные органы Китая планируют привлечь мужчину к уголовной ответственности за деятельность, связанную с незаконным обменом иностранной валюты и совершением незаконных банковских операций на общую сумму 11,2 млрд юаней (2 млрд долларов США).
"Генеральной прокуратурой РФ принято решение об удовлетворении запроса Китайской Народной Республики о выдаче Бао Хундзюня для привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемые преступления", — добавили в российском ведомстве.
Также в Генпрокуратуре отметили, что экстрадиция была произведена несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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