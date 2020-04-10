В Москве изъяли партию псевдотестов на коронавирус

Трое жителей Подмосковья под видом тестов на коронавирус пытались продать одноразовые пробирки для отбора образцов крови.

В Москве сотрудниками полиции пресечена попытка реализации псевдотестов на COVID-19.

Объявления о продаже тестов на коронавирус оперативники обнаружили на одном из сайтов в интернете.

С продавцами договорились о встрече, а затем и задержали

Злоумышленниками оказались трое жителей Московской области. При них было обнаружено 350 единиц якобы тестов на COVID-19, который они предлагали приобрести по цене 2300 рублей за каждый.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Вся изъятая продукция направлена на исследование.

"Следователем Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Москве, благодаря тесту на ДНК, было раскрыто убийство, которое произошло семь лет назад.