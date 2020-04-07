На Украине преступник расстрелял четверых полицейских

Попытка задержать правонарушителя в Винницкой области завершилась перестрелкой, в которой были ранены четверо полицейских и сам злоумышленник.

Как сообщили в МВД Украины, в понедельник вечером в полицию обратился житель одного из населенных пунктов в Винницкой области. Он сообщил, что сосед угрожает ему ружьем и ведет себя неадекватно.

Неадекватный сосед начал угрожать и сотрудникам полиции, прибывшим на вызов. При этом он произвел несколько выстрелов в воздух и закрылся в своем доме.

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Четверо сотрудников МВД Украины получили ранения. Ранен был и сам правонарушитель, у него в доме изъяли ружье и пистолет.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

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