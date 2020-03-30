Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
Установлено, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года злоумышленник, будучи безработным, воровал велосипеды. В общей сложности он украл 19 велосипедов и запчастей к ним. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.
Уголовное дело передано в суд Приморского района.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Клину задержали подозреваемых в краже книг на 1,5 млн рублей.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.