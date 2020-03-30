В Петербурге будут судить похитителя 19 велосипедов

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Установлено, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года злоумышленник, будучи безработным, воровал велосипеды. В общей сложности он украл 19 велосипедов и запчастей к ним. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд Приморского района.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Клину задержали подозреваемых в краже книг на 1,5 млн рублей.