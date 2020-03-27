С заявлением в полицию обратился 35-летний житель Москвы. Он сообщил, что из его гаражных боксов похитили 180 тонн книг и другого имущества на сумму более 1,5 млн рублей.
Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в возрасте 25 и 27 лет. Ранее они работали у предпринимателя. Книжную продукцию злоумышленники сдали на макулатуру.
Пострадавший мужчина занимается куплей-продажей книг.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Московской области полицейские задержали мужчину, укравшего 11 бутылок элитного алкоголя.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.