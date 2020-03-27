В Клину задержали подозреваемых в краже книг на 1,5 млн рублей

С заявлением в полицию обратился 35-летний житель Москвы. Он сообщил, что из его гаражных боксов похитили 180 тонн книг и другого имущества на сумму более 1,5 млн рублей.

Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в возрасте 25 и 27 лет. Ранее они работали у предпринимателя. Книжную продукцию злоумышленники сдали на макулатуру.

Пострадавший мужчина занимается куплей-продажей книг.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Московской области полицейские задержали мужчину, укравшего 11 бутылок элитного алкоголя.