Поисково-спасательная операция в акватории Черного моря, где накануне во время выполнения планового полета пропал с радаров самолет Су-27, перенаправлена в другой район.
Как сообщило ТАСС со ссылкой на источник в морских оперативных службах, специалистом Минобороны удалось засечь сигнал радиомаяка исчезнувшего самолета - он идет из района, удаленного от того, где проходили поиски.
По данным источника агентства, в район, из которого был услышан сигнал, уже отправился вертолет.
«Это очень далеко от района поисков, который был определен по первоначальным координатам. Сигнал сейчас идет по направлению от берега».
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