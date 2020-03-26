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Источник Правда.Ру

Спасатели засекли сигнал упавшего в Черном море Су-27

Происшествия

Поисково-спасательная операция в акватории Черного моря, где накануне во время выполнения планового полета пропал с радаров самолет Су-27, перенаправлена в другой район.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на источник в морских оперативных службах, специалистом Минобороны удалось засечь сигнал радиомаяка исчезнувшего самолета - он идет из района, удаленного от того, где проходили поиски.

По данным источника агентства, в район, из которого был услышан сигнал, уже отправился вертолет.

«Это очень далеко от района поисков, который был определен по первоначальным координатам. Сигнал сейчас идет по направлению от берега».

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