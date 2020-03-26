Спасатели засекли сигнал упавшего в Черном море Су-27

Поисково-спасательная операция в акватории Черного моря, где накануне во время выполнения планового полета пропал с радаров самолет Су-27, перенаправлена в другой район.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на источник в морских оперативных службах, специалистом Минобороны удалось засечь сигнал радиомаяка исчезнувшего самолета - он идет из района, удаленного от того, где проходили поиски.

По данным источника агентства, в район, из которого был услышан сигнал, уже отправился вертолет.