В Электростали в лесу найдено тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.
Для установления причин гибели ребенка запланировано проведение судмедэкспертизы.
Также следователям предстоит установить личность матери младенца.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новорожденный младенец был обнаружен в мусорном контейнере.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.