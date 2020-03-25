В Подмосковье обнаружили мертвого младенца, завернутого в пакет

В Электростали в лесу найдено тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Для установления причин гибели ребенка запланировано проведение судмедэкспертизы.

Также следователям предстоит установить личность матери младенца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новорожденный младенец был обнаружен в мусорном контейнере.