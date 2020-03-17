Сегодня на электронную почту российского авиаперевозчика поступили сообщения о том, что "заминированы" три самолета, которые вылетели из Москвы.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В материале издания отмечается, что речь в полученных сообщениях шла о рейсах в Челябинск, Иркутск и Уфу.
Источник агентства подчеркнул, что было принято решение маршруты не менять, все самолеты летят в пункты назначения.
К слову, вчера, 16 марта, были сообщения о минировании 5 внутренних рейсов. А 14 марта — о четырех.
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