Три самолета, летящие из Москвы, получили сообщения о бомбах на борту

Сегодня на электронную почту российского авиаперевозчика поступили сообщения о том, что "заминированы" три самолета, которые вылетели из Москвы.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В материале издания отмечается, что речь в полученных сообщениях шла о рейсах в Челябинск, Иркутск и Уфу.

Источник агентства подчеркнул, что было принято решение маршруты не менять, все самолеты летят в пункты назначения.

К слову, вчера, 16 марта, были сообщения о минировании 5 внутренних рейсов. А 14 марта — о четырех.