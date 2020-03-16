У бездомного в Москве украли 750 тысяч рублей

В Москве у бомжа украли 750 тысяч рублей.

"15 марта в полицию обратился житель столицы и сообщил, что на него напали двое неизвестных. Один из нападавших схватил его руки, а другой забрал борсетку с ремня, в которой находились все документы и деньги", — сообщает издание Baza.

Сообщается, что сам потерпевший является бездомный, он живет в центре социальной адаптации в Люблино.

Злоумышленники находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ради шутки сторож убил бомжа багажником автомобиля.