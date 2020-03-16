В Москве у бомжа украли 750 тысяч рублей.
"15 марта в полицию обратился житель столицы и сообщил, что на него напали двое неизвестных. Один из нападавших схватил его руки, а другой забрал борсетку с ремня, в которой находились все документы и деньги", — сообщает издание Baza.
Сообщается, что сам потерпевший является бездомный, он живет в центре социальной адаптации в Люблино.
Злоумышленники находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ради шутки сторож убил бомжа багажником автомобиля.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.