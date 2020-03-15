За последние сутки в России три человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки новым типом коронавируса были заражены три человека. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Эти случаи не являются завозными, инфекция была приобретена внутри страны.

Всего в стране количество зараженных увеличилось на 14 человек.