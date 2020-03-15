В России за последние сутки новым типом коронавируса были заражены три человека. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Эти случаи не являются завозными, инфекция была приобретена внутри страны.
Всего в стране количество зараженных увеличилось на 14 человек.
"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими", - сказано в сообщении ведомства.
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