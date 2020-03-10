Новорожденный ребенок умер в Башкирии

Следственный комитет Башкирии проверяет обстоятельства смерти новорожденного ребенка.

Как сообщили в СК, 8 марта в районную больницу Татышлинского района пришла женщина. У нее на руках было тело младенца.

Женщина рассказала, что родила дочь дома, в собственной бане, и оставила ребенка в предбаннике. Сколько дней малышка там пролежала, мать — по ее словам — не знает.

Сейчас для установления всех обстоятельств происшествия следователями проводятся опросы женщины и ее родственников, назначена судебно-медицинская экспертиза.