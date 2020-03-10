Следственный комитет Башкирии проверяет обстоятельства смерти новорожденного ребенка.
Как сообщили в СК, 8 марта в районную больницу Татышлинского района пришла женщина. У нее на руках было тело младенца.
Женщина рассказала, что родила дочь дома, в собственной бане, и оставила ребенка в предбаннике. Сколько дней малышка там пролежала, мать — по ее словам — не знает.
Сейчас для установления всех обстоятельств происшествия следователями проводятся опросы женщины и ее родственников, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.
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