В интернете появилось видео со смертельной вечеринки в московской бане, где погибли три человека из-за отека легких. На видеозаписи запечатлен момент, как в воду бросают 20 килограммов сухого льда и помещение сразу же наполняется густым паром. Гости начинают прыгать в бассейн и шутить о том, что люди "пропадают".
Примечательно, что все присутствующие находились в защитных костюмах и очках, однако про защиту органов дыхания никто не подумал. Эксперты предполагают, что сухой лед вступил в реакцию с химикатами в бассейне и поэтому стал смертельным в условиях небольшого помещения.
Напомним, смертельную вечеринка организовала блогер Екатерина Диденко в честь своего день рождения. Она потеряла мужа и еще двух гостей. Они скончались из-за отека легких.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.