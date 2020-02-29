Опубликовано видео со смертельной вечеринки в московской бане

В интернете появилось видео со смертельной вечеринки в московской бане, где погибли три человека из-за отека легких. На видеозаписи запечатлен момент, как в воду бросают 20 килограммов сухого льда и помещение сразу же наполняется густым паром. Гости начинают прыгать в бассейн и шутить о том, что люди "пропадают".

Примечательно, что все присутствующие находились в защитных костюмах и очках, однако про защиту органов дыхания никто не подумал. Эксперты предполагают, что сухой лед вступил в реакцию с химикатами в бассейне и поэтому стал смертельным в условиях небольшого помещения.

Напомним, смертельную вечеринка организовала блогер Екатерина Диденко в честь своего день рождения. Она потеряла мужа и еще двух гостей. Они скончались из-за отека легких.