Отец увезенной в Чечню 15-летней россиянки оправдался на камеру

Отец 15-летней школьницы, которую 24 февраля похитили знакомые жителя Чечни, планировавшего на ней жениться, оправдался на камеру.

Мужчина заявил, что ни он, ни его похищенная и вернувшаяся дочь, не делали заявлений о том, что девочку украли и сделали это жители Чечни. Он записал видеобращение к общественности.

"Люди, которые распространяют такие слухи, должны отвечать за свои слова", — сказал он.

Благодарность чеченским полицейским

Отец девушки поблагодарил правоохранителей Чечни, которые в течение часа нашли подростка. Мужччина отметил, что полицейские вели себя очень вежливо и гостеприимно.

Накануне "Правда.Ру" писала о том, с чего все началось.