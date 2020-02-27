"Закинули в машину, как овцу": школьницу из РФ украл жених из Чечни

В среду утром Следственное управление СК России по Краснодарскому краю сообщило об исчезновении 15-летней школьницы из станицы Голубицкой. Сотрудники ведомства уточнили, что девочка пропала 24 февраля после того, как вышла из дома. Следователи установили, что жительница станицы купила билет до Краснодара.

Теперь известно со слов сестры девочки, что ее нашли. Выяснилось, что школьницу в Чечню увезли уроженцы этого региона. Один из них хотел взять ее в жены.

"Закидывают в машину, как овец"

Похищение не было безмолвным: похитители угрожали родным подростка и требовали оставить попытки ее искать.

Сейчас, как рассказала сестра похищенной школьницы, она нашлась, находится в отделении полиции. Похитители задержаны.

Ранее в Северной Осетии призывали покончить с традицией красть невест. Жители региона составили петицию, в которой говорится, что девушек крадут и закидывают в машины, как овец.

"Мы, осетинский народ, считаем это дикостью и неуважением. Наших женщин хватают посреди улицы и закидывают в машины, как овец. Все это выкладывается в Сеть, и это видят их матери, сестры, друзья! Подобные видео выкладываются с завидной частотой", — говорится в петиции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Йемене умерла восьмилетняя девочка после первой брачной ночи с сорокалетним мужем.