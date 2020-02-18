Жительница Подольска предстанет перед судом за смертельные побои, которые она нанесла ребенку, находившемуся под ее опекой.

"По данным следствия, с февраля 2018 по 29 января 2019 года обвиняемая, зная о наличии у опекаемого 3-летнего ребенка заболеваний, в том числе центральной нервной системы, в связи с чем воспитание и опека над ним требовали особого внимания и навыков, пользуясь незначительным поводом, нецензурно выражалась в адрес мальчика и умышленно совершала ненадлежащее исполнение обязанностей по его уходу и воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ним.

Она неоднократно наносила ребенку удары руками по различным частям тела, в том числе по голове. В результате 29 января 2019 году после очередного избиения ребенок был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм 4 февраля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.