Два взрыва произошли сегодня в Нидерландах

Взрывные устройства сработали в почтовых отделениях в Нидерландах. К этому часу известно о двух случаях.

Первый взрыв раздался в Амстердаме. Он произошел в офисе почтовой компании. Об этом амстердамская полиция написала в микроблоге. В ЧП никто не пострадал. По предварительной версии, причиной взрыва могло быть взрывное устройство.

Второй случай зарегистрирован также на почте, но уже в городе Керкраде. Разница между происшествиями составила всего полчаса. Предположительно, также сдетонировало взрывное устройство, которое было спрятано в письме или посылке. Пострадавших нет.

На месте обоих ЧП работает полиция. Пока не сообщается, связаны ли между собой эти два случая.