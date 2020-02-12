Взрывные устройства сработали в почтовых отделениях в Нидерландах. К этому часу известно о двух случаях.
Первый взрыв раздался в Амстердаме. Он произошел в офисе почтовой компании. Об этом амстердамская полиция написала в микроблоге. В ЧП никто не пострадал. По предварительной версии, причиной взрыва могло быть взрывное устройство.
Второй случай зарегистрирован также на почте, но уже в городе Керкраде. Разница между происшествиями составила всего полчаса. Предположительно, также сдетонировало взрывное устройство, которое было спрятано в письме или посылке. Пострадавших нет.
На месте обоих ЧП работает полиция. Пока не сообщается, связаны ли между собой эти два случая.
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