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Атаку на военнослужащих в Израиле назвали терактом

Происшествия

Машину, водитель которой наехал на группу пешеходов в Иерусалиме, обнаружили местные полицейские. ЧП рассматривают как возможный теракт.

Пешеходами оказались военнослужащие. Один из них тяжело ранен, у другого состояние средней степени тяжести, еще двоих увезли на "скорой" для оказания экстренной помощи.

Идет расследование. Как сообщил местный телеканал со ссылкой на полицию, правоохранители называют происшествие в Иерусалиме терактом.

Напомним, что происшествие случилось сегодня. Пострадало в общей сложности 15 человек. Сейчас полиция разыскивает водителя.

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