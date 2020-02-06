Атаку на военнослужащих в Израиле назвали терактом

Машину, водитель которой наехал на группу пешеходов в Иерусалиме, обнаружили местные полицейские. ЧП рассматривают как возможный теракт.

Пешеходами оказались военнослужащие. Один из них тяжело ранен, у другого состояние средней степени тяжести, еще двоих увезли на "скорой" для оказания экстренной помощи.

Идет расследование. Как сообщил местный телеканал со ссылкой на полицию, правоохранители называют происшествие в Иерусалиме терактом.

Напомним, что происшествие случилось сегодня. Пострадало в общей сложности 15 человек. Сейчас полиция разыскивает водителя.