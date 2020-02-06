Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Иерусалиме ВИДЕО

14 прохожих пострадали сегодня в результате наезда автомобиля в Иерусалиме.

О происшествии сообщает национальная медслужба Израиля.

"Утром 6 февраля в Иерусалиме на улице Давид Ремез автомобиль на большой скорости выехал на тротуар и сбил группу молодых людей. Водитель автомобиля, совершившего наезд, с места происшествия скрылся. Его ищет полиция", — говорится в сообщении.

По версии Jerusalem Post, наезд не был случайностью.

"14 человек получили ранения в результате предполагаемого теракта, совершенного на автомобиле, протаранившем первый вокзал Иерусалима", — пишет Jerusalem Post со ссылкой на Maariv .

По данным СМИ, один прохожий был в результате наезда тяжело ранен, у еще одного — травмы "средней тяжести", двое — эвакуированы на машине скорой помощи Армии обороны Израиля.