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Источник Правда.Ру

Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Иерусалиме ВИДЕО

Мир

14 прохожих пострадали сегодня в результате наезда автомобиля в Иерусалиме.

О происшествии сообщает национальная медслужба Израиля.

"Утром 6 февраля в Иерусалиме на улице Давид Ремез автомобиль на большой скорости выехал на тротуар и сбил группу молодых людей. Водитель автомобиля, совершившего наезд, с места происшествия скрылся. Его ищет полиция", — говорится в сообщении.

По версии Jerusalem Post, наезд не был случайностью.

"14 человек получили ранения в результате предполагаемого теракта, совершенного на автомобиле, протаранившем первый вокзал Иерусалима", — пишет Jerusalem Post со ссылкой на Maariv .

По данным СМИ, один прохожий был в результате наезда тяжело ранен, у еще одного — травмы "средней тяжести", двое — эвакуированы на машине скорой помощи Армии обороны Израиля.

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