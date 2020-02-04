Юноша с ДЦП умер от голода в КНР, пока его отец находился в карантине

Подросток, страдающий ДЦП, умер от голода и одиночества, пока его отца держали в карантине из-за вспышки коронавируса в провинции Хубэй.

Подросток 16-ти лет Ян Чен, страдающий ДЦП, умер в провинции Хубэй, поскольку остался совершенно один, когда его отца забрали в карантин по подозрению в заражении коронавирусом. Сообщается, что мужчина просил соседей приглядеть за сыном, пока его обследуют. Однако соседи и знакомые, к которым обратился отец больного ребенка, покормили мальчика всего два раза за неделю.

Партия накажет "бездельников" от местной власти

Как передает Reuters, тело Яна Чена обнаружили через неделю, когда отца отпустили домой. История получила широкий резонанс в Китае. Представители Коммунистической партии Китая которые обвинили местные власти в невыполнении долга.

"Местное самоуправление не было практичным и реалистичным при проведении работ и не выполнило свой долг", — говорится в заявлении Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Партийное руководство пообещало строго наказать региональных функционеров, которые "бездельничают на работе вместо борьбы с вирусом".