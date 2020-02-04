Подросток, страдающий ДЦП, умер от голода и одиночества, пока его отца держали в карантине из-за вспышки коронавируса в провинции Хубэй.
Подросток 16-ти лет Ян Чен, страдающий ДЦП, умер в провинции Хубэй, поскольку остался совершенно один, когда его отца забрали в карантин по подозрению в заражении коронавирусом. Сообщается, что мужчина просил соседей приглядеть за сыном, пока его обследуют. Однако соседи и знакомые, к которым обратился отец больного ребенка, покормили мальчика всего два раза за неделю.
Как передает Reuters, тело Яна Чена обнаружили через неделю, когда отца отпустили домой. История получила широкий резонанс в Китае. Представители Коммунистической партии Китая которые обвинили местные власти в невыполнении долга.
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