Китайские врачи: коронавирус может проникать в организм через глаза

Китайские медики сообщили, что новый тип коронавируса может проникать в организм через слизистую глаз. Об этом сообщила "Российская газета". Первым об этом заявил врач Ван Гуанфа, который оказывал помощь инфицированным и сам заразился неизвестным вирусом. Он утверждает, что соблюдал все меры предосторожности, кроме одного - не носил защитные очки.

Вирусологи из Китая подтвердили, что такое возможно. В пример специалисты привели грипп, который также может передаваться через слизистую глаз при прикосновении к ним руками с инфекцией.