За последнее время участились случаи отравления снюсом среди школьников. Кроме того, снюс активно распространяют в образовательных учреждениях.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал данную проблему.

"Я думаю, что, конечно, по этой теме должен быть принят федеральный закон и как можно скорее. Ко мне уже поступали обращения на эту тему от родителей, обеспокоенными ситуациями, которые в школах творятся. Эта проблема реально существует. Она актуальна не только для Петербурга.

Поэтому, я думаю, должен быть принят федеральный закон. Конечно, если бы мы его включили в повестку дня и проголосовали в Петербурге, это было бы правильное решение. Жаль, что мы этого не сделали.

Даже Медведев высказывался на эту тему, когда еще был премьером. Но, мне кажется, что этот вопрос не должен решаться только на уровне правительства. Я считают, что это должно быть решено на уровне федерального закона.

Так как эта тема оказалось неожиданно острой, такая экспансия произошла очень быстро. Я уже слышал, что есть один смертельный случай в нашей стране. Конечно, эта проблема требует оперативного решения. Нет никакого смысла бороться с курением и тут же разрешать потреблять табак (это тоже вид наркотика) в более опасной форме. Тем более давать возможность к этому приобщаться детям", - заявил депутат.