В Петербурге задержали адвоката со взяткой 9 млн рублей

В Петербурге оперативники Федеральной Службы Безопасности РФ вынуждены были прервать деловую встречу московского адвоката из Москвы и представителя одной из компаний.

Встреча проходила 16 января в "Гранд Отеле Европа". Адвокат был задержан сразу после того, как он принял взятку в размере 9 млн рублей.

Взял деньги за решение судебного спора

"Адвокат предложил представителю одной из компаний, дело которой рассматривалось в Арбитражном суде Московского округа, передать через него взятку в сумме 9 миллионов рублей за принятие ими решения по делу в ее пользу", — сообщили в следственном комитете.

Ранее этот же адвокат получал взятки за подобные услуги в размере 16 миллионов рублей.

Перед задержанием 16 января юрист получил взятку: 4 миллиона рублей настоящих денег, а 5 миллионов рублей были муляжом.

В настоящее время рассматривает вопрос о предъявлении адвокату обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции.