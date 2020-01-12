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Новосибирский подросток смог выжить после падения с 23 этажа

Происшествия

16-летний подросток из Новосибирска пытался произвести впечатление на девушку и сорвался с 23 этажа. Он упал на крышу припаркованного возле дома автомобиля Renault Logan, именно это смягчило удар. Несмотря на большую высоту подросток был в сознании и даже разговаривал с медиками, которые приехали на вызов.

Примечательно, что подросток подтягивался на поручнях своего балкона. Врачи считают, что мальчишке повезло, поскольку он приземлился на заднюю часть автомобиля.

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