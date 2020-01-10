24-летняя уроженка Ялты многократно ударила ножом дядю, с которым жила. Сделать это ей якобы велел во сне давно покойный отец.
Нападение имело место на Рождество.
Дядя получил множество ран, его состояние в настоящий момент неизвестно. Сама преступница госпитализирована после того, как во всём призналась полиции.
Как сообщается, странности за ней водились и раньше, девушка состоит на учёте.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.