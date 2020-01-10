Крымчанка напала на дядю по совету покойного отца

24-летняя уроженка Ялты многократно ударила ножом дядю, с которым жила. Сделать это ей якобы велел во сне давно покойный отец.

Нападение имело место на Рождество.

Дядя получил множество ран, его состояние в настоящий момент неизвестно. Сама преступница госпитализирована после того, как во всём призналась полиции.

Как сообщается, странности за ней водились и раньше, девушка состоит на учёте.