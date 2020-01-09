В подмосковных Котельниках у мужчины отобрали 1,5 млн рублей

В подмосковных Котельниках четверо неизвестных избили местного жителя и отобрали у него значительную сумму денег. Одного из злоумышленников удалось найти по горячим следам.

Когда мужчина садился в свой автомобиль, к нему приблизились четверо и начали избивать баллонным ключом. После этого они забрали у него сумку с деньгами, документы и банковские карты и скрылись на машине. Общая сумма понесённого ущерба составила около полутора миллионов рублей.

По записям камер видеонаблюдения сотрудники МУ МВД «Люберецкое» смогли опознать одного из злоумышленников. Вместе с коллегами из Полка полиции по Московской области они разыскали подозреваемого в столице на съёмной квартире. При задержании там же были обнаружены тот самый баллонный ключ и вещи потерпевшего.

Мужчина, уроженец среднеазиатской страны, задержан, ведутся поиски остальных участников нападения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.