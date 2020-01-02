Наводнение в Индонезии: счет погибших пошел на десятки

Индонезийская столица Джакарта и территории, к ней прилегающие, стали зоной мощного наводнения.

Как сообщает правительство страны, эвакуировано свыше 30 тысяч человек. Нарушено транспортное и электроснабжение.

По предварительным данным, погибли не менее 21 человека.

Как рассказал Агус Вибово, пресс-секретарь индонезийского Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям, причина "большой воды — сильные дожди, которые льют в прилегающих к Джакарте 90 районах уже почти неделю, подняли уровень воды в реках и они вышли из берегов".