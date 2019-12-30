Саудовский суд вынес смертный приговор за атаку на испанских актёров

Гражданин Йемена приговорён в понедельник к смертной казни в Саудовской Аравии за нападение с ножом на театральных актёров из Испании, выступавшей в Эр-Рияде.

Его сообщник, гражданство которого не сообщается, приговорён к тюремному заключению сроком на 12 лет.

Нападение на актёров

Как минимум три человека получили ранения в результате атаки 11 ноября. Нападение произошло в парке короля Абдаллы, одном из нескольких центров проведения двухмесячного фестиваля развлечений "Riyadh Season ". Мужчина бросился на сцену, нанося удары ножом, пока его не схватила охрана.

Это, по всей видимости, первый подобный случай с тех пор, как саудовские власти несколько ослабили ограничения на развлечения на территории мусульманской страны.

След "Аль-Каиды"

На прошлой неделе государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что подсудимый якобы действовал по приказу высокопоставленного лидера военизированной группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", которая проводит свои операции с территории Йемена.

Недавно в Саудовской Аравии вынесли несколько смертных приговоров по делу об убийстве оппозиционного журналиста, напоминает "Правда.Ру". Многие международные наблюдатели отметили, что это могло быть попыткой оборвать нити, ведущие к высокопоставленным заказчикам этого убийства.