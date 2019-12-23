Канцерогенная слизь протекла на автостраду в Детройте

Аварийные службы в американском штате Мичиган проводят операцию по очистке после того, как опасный зеленовато-желтый химикат просочился на шоссе.

Полиция сказала, что химическое вещество было шестивалентным хромом, который может вызвать рак. Тем не менее, представитель Департамента окружающей среды Мичигана заявил, что это вещество не представляет непосредственного риска для здоровья населения, качества питьевой воды или воздуха.

Представители природоохранных органов заявили, что операция по очистке будет продолжаться в течение нескольких дней. Так как хром замёрз, проходя через сток, рабочие будут черпать замороженную жидкость с шоссе и помещать ее в безопасный контейнер.

Откуда протёк токсин

Химическое вещество, по-видимому, просочилось с предприятия в пригороде Детройта, который был закрыт в 2016 году за незаконное хранение опасных материалов, заявили специалисты.

Шестивалентный хром был упомянут в фильме "Эрин Брокович", в котором главная героиня подала в суд на калифорнийскую энергетическую компанию после того, как химикат просочился в городское водоснабжение.