Погрузочный кран упал на баржу, перевозившую более 2200 литров нефти, и затопил её у берегов Галапагосских островов.
Кран рухнул на нефтяную баржу в порту у острова Сан-Кристобаль в воскресенье, в результате судно перевернулось и пошло ко дну. Члены экипажа спрыгнули с корабля в океан, чтобы спастись. Один человек был ранен.
Экосистема Галапагос является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и очень хрупка. Разлив нефти после затопления баржи немедленно вызвал серьёзные опасения по поводу возможного ущерба для окружающей среды.
"Ситуация находится под контролем, и был предпринят ряд действий для смягчения возможных последствий", — говорится в сообщении управления президента Эквадора по связям с общественностью.
Власти страны заявили, что разлив нефти был взят под контроль в ночь 22 декабря благодаря предпринятым чрезвычайным мерам. В частности, вокруг нефтяного пятна были установлены барьеры, впитывающие нефть и препятствующие её распространению.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.