Упавший погрузочный кран утопил баржу с нефтью на Галапагосах

Погрузочный кран упал на баржу, перевозившую более 2200 литров нефти, и затопил её у берегов Галапагосских островов.

Кран рухнул на нефтяную баржу в порту у острова Сан-Кристобаль в воскресенье, в результате судно перевернулось и пошло ко дну. Члены экипажа спрыгнули с корабля в океан, чтобы спастись. Один человек был ранен.

Угроза для экосистемы

Экосистема Галапагос является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и очень хрупка. Разлив нефти после затопления баржи немедленно вызвал серьёзные опасения по поводу возможного ущерба для окружающей среды.

"Ситуация находится под контролем, и был предпринят ряд действий для смягчения возможных последствий", — говорится в сообщении управления президента Эквадора по связям с общественностью.

Власти страны заявили, что разлив нефти был взят под контроль в ночь 22 декабря благодаря предпринятым чрезвычайным мерам. В частности, вокруг нефтяного пятна были установлены барьеры, впитывающие нефть и препятствующие её распространению.