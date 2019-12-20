Фатих Манюров, отец предполагаемого "стрелка с Лубянки", рассказал журналиста, что сын был угрюмым и якобы работал в посольстве Арабских Эмиратов.
С отцом Евгения Мансурова побеседовал "Пятый канал". Мужчина рассказал, что не был особенно близок с сыном с момента развода с его матерью. О случившемся Фатих Манюров узнал тоже от неё. Виделся с сфыном Фатих только на похоронах родственников, иногда общался по телефону.
Впрочем, он знал, что сын увлекался стрельбой и отдавался этому фанатично.
Отец также отметил, что Евгений не имел вредных привычек. А вот в отношениях он в последнее время не состоял.
"Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу", — рассказал Фатих Манюров.
В беседе с Telegram-каналом "112" он также сообщил, что Евгений Манюров, по его собственным словам, работал в посольстве ОАЭ, и в его речи даже начал появляться акцент. Представители посольства заявили, что такого сотрудника у них за последние 20 лет не было.
Фатих Манюров отметил, что не уверен, правду ли говорят о его сыне, но если это так, то Евгения мог кто-то "зомбировать".
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.