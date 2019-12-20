О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать

Вчерашняя перестрелка в центре Москвы, устроенная жителем подмосковного Подольска, унесла жизнь сотрудника ФСБ. Еще пятеро человек, один из которых — случайный прохожий, серьезно ранены и находятся в больнице.

О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью.

Telegram-каналу Baza удалось первыми пообщаться с женщиной, сын которой совершил страшное и одновременно глупое в своей бессмысленности преступление.

И вот, что она рассказала о нем (далее — цитата Baza):

Евгений никогда не служил в армии. Он не был женат, подруги тоже у него не было. Да что там подруги — друзей не было тоже. Все свое время он посвящал либо работе, либо любимым увлечениям.

Несмотря на то, что "не служил", хобби были очень мужские: рукопашный бой, бокс, стрельба. Она стала его страстью в последние несколько лет.

Впрочем, как подчеркивает мать:

"Никаких параллелей. Чисто стрельба, чисто хобби".

В последнее время, по словам женщины, у ее сына "завелся" приятель. Павел.

"Женя говорил, что они — коллеги. И что Павел предложил неплохо заработать — "съездить на какой-нибудь прием" или "на сопровождение кого-то". Сын очень хорошо говорил по-английски".

Что новый знакомый вряд ли на самом деле коллега, мать Манюрова узнала недавно, когда выяснилось, что сын с работы давно уволился.

А еще, оказывается, у стрелка с Лубянки были проблемы со здоровьем: он принимал лекарства от варикоза и для нормализации давления.

"От них иногда странным каким-то становился, возбужденным. Особенно в последнее время".

Напомним, что Евгений Манюров был застрелен вчера сотрудниками правоохранительных органов, когда в центре Москвы вел прицельный огонь по окнам здания ФСБ.