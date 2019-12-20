Тир, где занимался стрелок с Лубянки, проверяют

В Московском городском спортивно-стрелковом клубе (МГССК) проходят следственные действия. Именно там тренировался Евгений Манюров, открывший вчера вечером стрельбу на Лубянке.

Как заявил начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов, организация всячески сотрудничает со Следственным комитетом в этом вопросе. При этом об обысках в тире, вопреки утверждениям СМИ, речь не идёт, подчеркнул Филимонов.

Манюров, которого опознали в неизвестном человеке, устроившем перестрелку с сотрудниками ФСБ 19 декабря, числится на сайте МГССК в числе призёров соревнований. Всего месяц назад на чемпионате по практической стрельбе «Наша оборона» он взял "бронзу".