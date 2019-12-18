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Источник Правда.Ру

Ущерб "Адмирала Кузнецова" от пожара оценивается противоречиво

Происшествия » Человеческий фактор

Информация об ущербе, нанесённом огнем авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов", оказалась очень противоречивой. По некоторым сообщениям, сгорел лишь мусор, по другим ущерб сопоставим со стоимостью корабля.

Первые оценки вреда от пожара, появившиеся в СМИ, были довольно оптимистичными. ТАСС со ссылкой на источники в судостроении сообщал, что сгорел в основном мусор, двигатели крейсера не повреждены, и сроки его сдачи в эксплуатацию не изменятся.

Днём позже газета "Коммерсант" опубликовала совершенно иные данные. По словам её источника в Северном флоте, ущерб от пламени оценивается в 95 миллиардов рублей (при стоимости постройки нового авианосца порядка 110 миллиардов). Правда, в этой сумме учтён и ущерб для ремонтного оборудования "Звёздочки", а также ранения и травмы офицеров и ремонтников.

Напомним, крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся неделей ранее, 12 декабря, и пылал сутки. Двое военнослужащих погибли при пожаре.

Темы пожары авианосец адмирал кузнецов
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Ущерб "Адмирала Кузнецова" от пожара оценивается противоречиво
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