Пропавший при пожаре на "Адмирале Кузнецове" офицер найден погибшим

Пропавший без вести во время возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов" офицер найден погибшим. Таким образом число жертв пожара возросло до двух.

Как ранее сообщалось, в самом начале пожара пропавший офицер поспешил к месту сварочных работ, откуда распространялось пламя, чтоб содействовать эвакуации рабочих. Теперь его тело было обнаружено спасателями в аварийной части авианосца.

Сколько человек пострадало на крейсере

Ранее некоторых из десяти госпитализированных из-за пожара военнослужащих были переведены в отделение интенсивной терапии, врачи говорят об угрозе их жизни. Неофициальные источники сообщают о 14 пострадавших, находящихся в больнице.

Тушение авианосного крейсера и поисково-спасательная операция на нём заняли больше суток.