Пропавший без вести во время возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов" офицер найден погибшим. Таким образом число жертв пожара возросло до двух.
Как ранее сообщалось, в самом начале пожара пропавший офицер поспешил к месту сварочных работ, откуда распространялось пламя, чтоб содействовать эвакуации рабочих. Теперь его тело было обнаружено спасателями в аварийной части авианосца.
Ранее некоторых из десяти госпитализированных из-за пожара военнослужащих были переведены в отделение интенсивной терапии, врачи говорят об угрозе их жизни. Неофициальные источники сообщают о 14 пострадавших, находящихся в больнице.
Тушение авианосного крейсера и поисково-спасательная операция на нём заняли больше суток.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.