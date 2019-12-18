Ложные минирования привели за месяц к эвакуации полумиллиона москвичей

Ложные сообщения о минировании привели к эвакуации более 490 тысяч человек с 28 ноября только в Москве. При этом "телефонный террорист" атаковал и другие города.

Так, по подсчёту агентства "Интерфакс", только в минувший вторник в российской столице были эвакуированы более двух десятков различных объектов, откуда пришлось вывести порядка 40 тысяч человек. Днём ранее сообщения о заложенной бомбе поступили в 200 мест. Всего же с начала волны сообщений о минировании было проверено 3,6 тысяч московских зданий.

Неуловимый "электронный террорист"

"Телефонного террориста" вернее было бы называть "электронным", так как все сообщения о бомбах приходят на электронную почту различных ведомств. Он начал в ноябре с судов, но с тех пор злоумышленник избирал своей целью торговые центры, школы, станции метро, вокзалы и даже башня "Федерация" в Москва-Сити.

По сообщениям от 28 ноября, когда ложные минирования произошли впервые, целью неизвестного было получить 120 биткоинов от Константина Малофеева, предпринимателя, стоящего во главе группы компаний "Царьград".

Редакция телеканала "Царьград" получила соответствующее письмо ещё до первых угроз минирования. В нём автор или авторы требовали перевести им биткоины, замороженные на обанкротившейся кибербирже WEX. Сообщение расценили как угрозу и попытку дискредитировать Малофеева и передали в ФСБ.

"Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX", — заявила пресс-служба бизнесмена.

Ранее СМИ усматривали связь между Малофеевым и формальным владельцем кибербиржи.

Недавно Егор Холмогоров, журналист канала "Царьград" и автор концепции "атомного православия", заявил, что атака на Малофеева связана с его неприятием законопроекта о семейно-бытовом насилии.

Тысячи "заминированных" объектов

Сообщения о минировании с конца ноября появлялись почти ежедневно. Основными целями злоумышленников стали Москва и Петербург, но сообщения поступали также в Екатеринбург Мурманск и других городах.