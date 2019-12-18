Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Ложные минирования привели за месяц к эвакуации полумиллиона москвичей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Ложные сообщения о минировании привели к эвакуации более 490 тысяч человек с 28 ноября только в Москве. При этом "телефонный террорист" атаковал и другие города.

Так, по подсчёту агентства "Интерфакс", только в минувший вторник в российской столице были эвакуированы более двух десятков различных объектов, откуда пришлось вывести порядка 40 тысяч человек. Днём ранее сообщения о заложенной бомбе поступили в 200 мест. Всего же с начала волны сообщений о минировании было проверено 3,6 тысяч московских зданий.

Неуловимый "электронный террорист"

"Телефонного террориста" вернее было бы называть "электронным", так как все сообщения о бомбах приходят на электронную почту различных ведомств. Он начал в ноябре с судов, но с тех пор злоумышленник избирал своей целью торговые центры, школы, станции метро, вокзалы и даже башня "Федерация" в Москва-Сити.

По сообщениям от 28 ноября, когда ложные минирования произошли впервые, целью неизвестного было получить 120 биткоинов от Константина Малофеева, предпринимателя, стоящего во главе группы компаний "Царьград".

Редакция телеканала "Царьград" получила соответствующее письмо ещё до первых угроз минирования. В нём автор или авторы требовали перевести им биткоины, замороженные на обанкротившейся кибербирже WEX. Сообщение расценили как угрозу и попытку дискредитировать Малофеева и передали в ФСБ.

"Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX", — заявила пресс-служба бизнесмена.

Ранее СМИ усматривали связь между Малофеевым и формальным владельцем кибербиржи.

Недавно Егор Холмогоров, журналист канала "Царьград" и автор концепции "атомного православия", заявил, что атака на Малофеева связана с его неприятием законопроекта о семейно-бытовом насилии.

Тысячи "заминированных" объектов

Сообщения о минировании с конца ноября появлялись почти ежедневно. Основными целями злоумышленников стали Москва и Петербург, но сообщения поступали также в Екатеринбург Мурманск и других городах.

Темы эвакуация телефонный терроризм
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Причины ночных судорог
Силовые структуры
Китайские сражения и геноцид
Формула небес
Добрый Балбес Юрий Никулин - Гороскоп дня
Новости Все >
Песков дал комментарий по возвращению Opel в Россию
Косторная признана лучшей спортсменкой года по версии журналистов
"Сделка века" Дональда Трампа осталась без финансирования
В Улан-Удэ ребенок засунул руку в мясорубку
Ложные минирования привели за месяц к эвакуации полумиллиона москвичей
Пенсионеры Москвы активно сдают свою недвижимость
Психологи объяснили, как выбрать куклу ребенку на Новый год
Палладий растет в цене даже при кризисе в автопроме
Во Франции говорят о неизбежности пенсионной реформы
"Газпром" планирует мегапроект на Ямале
Последние материалы
Во Франции говорят о неизбежности пенсионной реформы
"Газпром" планирует мегапроект на Ямале
В Индии восьмилетняя девочка начала потеть и плакать кровью
Орешкин дал комментарий по отмене налогов для бедных россиян
Казахстан привлечет более 100 млн долларов на развитие туризма
Один человек погиб при пожаре на золотодобывающем руднике
В Шотландии на женщину упал сброшенный с крыши диван
Шипулин рассказал, как завершить скандал в фигурном катании
"Питтсбург" Малкина проявляет интерес к Ковальчуку
Жители Свердловской области накопили 12 млрд долгов за электричество
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Фигурное катание
Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Мединский кормит культуру с руки и требует лояльности Василий Амирджанов Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка
Орешкин дал комментарий по отмене налогов для бедных россиян
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
В Москве определили первые адреса реновации
"Миротворец" не закрывают, а перепрофилируют
В силовых структурах УрФО "рука руку моет" лучше, чем во всей стране
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
КУРОПАТЫ: ФАЛЬШИВКА НАЦИОНАЛИСТОВ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Нафтогаз откладывает победу над Газпромом до весны
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ