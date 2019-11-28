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Источник Правда.Ру

Телефонный террорист потребовал у Малофеева биткоины

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В трёх судах Санкт-Петербурга и восьми судах в Москве прошла эвакуация. Рассылающий электронные письма о заложенных бомбах аноним требует вернуть ему биткоины.

Информацию о заложенном взрывном устройстве персонал судов получил 28 ноября почти одновременно около двух часов дня. Сотрудники и посетители были в результате эвакуированы из здания Санкт-Петербургского городского суда, а также из Тверского, Мещанского, Фрунзенского, Красногвардейского, Басманного, Кузьминского, Останкинского и Московского судов. В них работают кинологи и сапёры.

Автор электронных посланий обещает продолжать, пока Константин Малофеев не вернёт ему 120 биткоинов, потерянных из-за закрытия криптобиржи WEX.

Напомним, в 2018 году WEX сперва заморозила вывод средств, а затем объявила о банкротстве. СМИ связывают её бывшего владельца, Дмитрия Васильева, с крупным предпринимателем Малофеевым. Появлялись записи, в которых человек, с голосом, похожим голос Малофеева, говорит, что криптобиржа больше не нужна.

Темы биткоины константин малофеев телефонный терроризм
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