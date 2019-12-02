В Москва эвакуированы два суда и два торговых центра

В Москве идёт эвакуация Басманного суда, ГУМ и "Афимолл Сити", ранее сотрудников и посетителей уже вывели из Лефортовского суда. Причиной тому волна сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Эти сообщения начали поступать 28 ноября, когда в столице пришлось эвакуировать пять зданий суда. В дальнейшем сообщения поступали практически ежедневно. Аноним сообщил, что продолжит эти акции, пока российский предприниматель Константин Малофеев не вернёт ему 120 биткоинов, потерянных на кибербирже WEX. Пресс-служба бизнесмена тогда официально заявила, что к бирже он отношения никогда не имел.

Во всех предшествующих случаях информация о минировании на поверку оказывалась ложной.

Напомним, "телефонный терроризм" влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.