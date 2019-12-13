В Пакистане племянник премьер-министра участвовал в беспорядках

Полиция Пакистана разыскивает Хассана Ниязи, племянника премьер-министра страны Имрана Хана. Ниязи подозревают в участии в насильственном протесте в больнице, в результате которого погибли три пациента.

Полиция уже осмотрела жилище Ниязи и считает, что сейчас он находится в бегах.

Конфликт врачей и юристов в Лахоре

Несколько сотен юристов ворвались в кардиологический центр в Лахоре в среду, 11 декабря. Их спровоцировал видеоролик, опубликованный врачом накануне, в котором он смеялся над протестами юристов по поводу притеснений их коллег. Разъярённые адвокаты нападали на докторов и ломали оборудование, причём всё происходящее попало на видео.

На записях чётко виден и Хассан Ниязи. Эти кадры уже вызвали в социальных сетях бурную реакцию.

Три человека скончались в больнице из-за того, что им не смогли своевременно оказать помощь. Для усмирения протестов потребовалось вмешательство полиции.

Племянник премьер-министра

Дядя Ниязи, пакистанский премьер-министр Имран Хан, который известен своей активностью в социальных сетях, никак не прокомментировал события в Лахоре. Хотя многие участники протеста были задержаны после протестов, имя Ниязи в списках арестованных не значилось.

Полиция не смогла объяснить, почему племянник премьера, который заснят участвующим в насилии против правоохранителей, не был задержан на месте, но сейчас, согласно официальной информации, он находится в розыске.